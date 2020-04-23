В Греции построят 3000-мощный гиперкар с помощью естественного отбора





Сам грек назвал свою технологию anadiaplasi, за ее счет он собирается создать детали, которые смогут развивать невиданное для серийной машины число «лошадей». Гиперкар выпустят в 2-х версиях, предварительно оборудовав их мотором V10 на 4 литра с 20 инжекторами, титановыми распределительными валами, а также 40 клапанами и сильными сдвоенными турбонагнетателями. Первая модель получит титановые шатуны и поршни, напечатанные с помощью 3D-принтера. Они смогут развивать до 11000 оборотов в минуту в то время, как отдача двигателя составит 2000 лошадиных сил. Благодаря этому гиперкар станет в один ряд с мощнейшими авто товарного типа в мире. Силовая установка 2-й версии сможет выдавать до 12000 оборотов минуту. Инженеры создадут шатуны из углеродного волокна, а поршни из керамической смеси также распечатают на принтере. Эта масса применяется для обшивки космических челноков по причине малого веса, твердости, высокой прочности и уверенного сопротивления тепловому расширению. Автомобиль обещает быть 3000-сильным.Над созданием гиперкара в Греции работает команда Панопулоса, куда входят 9 профессиональных тюнеров, занимающихся доработкой транспортных средств с 1997 года. За счет разработанной греком технологии все необходимые сведения загружаются в CAD, а после модель появляется в облачной системе, где подвергается сотням тысяч виртуальных доработок в случайном порядке. В итоге система выводит машину, которая наиболее удачно прошла естественный отбор.