В Греции построят 3000-мощный гиперкар с помощью естественного отбора
В Греции планируют создать гиперкар мощностью 3000 лошадиных сил. «Проект Хаос» Спироса Панопулоса сконструирован с помощью технологии генерации деталей, которая похожа на естественный отбор.
Сам грек назвал свою технологию anadiaplasi, за ее счет он собирается создать детали, которые смогут развивать невиданное для серийной машины число «лошадей». Гиперкар выпустят в 2-х версиях, предварительно оборудовав их мотором V10 на 4 литра с 20 инжекторами, титановыми распределительными валами, а также 40 клапанами и сильными сдвоенными турбонагнетателями. Первая модель получит титановые шатуны и поршни, напечатанные с помощью 3D-принтера. Они смогут развивать до 11000 оборотов в минуту в то время, как отдача двигателя составит 2000 лошадиных сил. Благодаря этому гиперкар станет в один ряд с мощнейшими авто товарного типа в мире. Силовая установка 2-й версии сможет выдавать до 12000 оборотов минуту. Инженеры создадут шатуны из углеродного волокна, а поршни из керамической смеси также распечатают на принтере. Эта масса применяется для обшивки космических челноков по причине малого веса, твердости, высокой прочности и уверенного сопротивления тепловому расширению. Автомобиль обещает быть 3000-сильным.
Над созданием гиперкара в Греции работает команда Панопулоса, куда входят 9 профессиональных тюнеров, занимающихся доработкой транспортных средств с 1997 года. За счет разработанной греком технологии все необходимые сведения загружаются в CAD, а после модель появляется в облачной системе, где подвергается сотням тысяч виртуальных доработок в случайном порядке. В итоге система выводит машину, которая наиболее удачно прошла естественный отбор.
Сам грек назвал свою технологию anadiaplasi, за ее счет он собирается создать детали, которые смогут развивать невиданное для серийной машины число «лошадей». Гиперкар выпустят в 2-х версиях, предварительно оборудовав их мотором V10 на 4 литра с 20 инжекторами, титановыми распределительными валами, а также 40 клапанами и сильными сдвоенными турбонагнетателями. Первая модель получит титановые шатуны и поршни, напечатанные с помощью 3D-принтера. Они смогут развивать до 11000 оборотов в минуту в то время, как отдача двигателя составит 2000 лошадиных сил. Благодаря этому гиперкар станет в один ряд с мощнейшими авто товарного типа в мире. Силовая установка 2-й версии сможет выдавать до 12000 оборотов минуту. Инженеры создадут шатуны из углеродного волокна, а поршни из керамической смеси также распечатают на принтере. Эта масса применяется для обшивки космических челноков по причине малого веса, твердости, высокой прочности и уверенного сопротивления тепловому расширению. Автомобиль обещает быть 3000-сильным.
Над созданием гиперкара в Греции работает команда Панопулоса, куда входят 9 профессиональных тюнеров, занимающихся доработкой транспортных средств с 1997 года. За счет разработанной греком технологии все необходимые сведения загружаются в CAD, а после модель появляется в облачной системе, где подвергается сотням тысяч виртуальных доработок в случайном порядке. В итоге система выводит машину, которая наиболее удачно прошла естественный отбор.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:55