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Опрос ВЦИОМ: 81% жителей России считают себя счастливыми

Недавний социологический опрос ВЦИОМ показал, что 81% соотечественников считают себя счастливыми. Для большинства жителей РФ необходимым фактором в достижении счастья является наличие семьи.

Социологи говорят, что по настоящему счастливыми чувствуют себя 30% россиян, а 81% назвали свою жизнь благополучной «в той или иной мере». По результатам исследования, так называемый «индекс счастья» в РФ составил 67 пунктов, что на 8% меньше, чем в 2019 году. При этом, треть респондентов считает, что в их ближайшем окружении есть больше довольных своим положением людей, чем несчастных, а 46% высказывается о «равном числе» таких соотечественников. Лишь 14% говорят, что в их окружении много обездоленных личностей.

Основными причинами счастья опрошенные назвали наличие семьи (29%), детей (14%), хорошего здоровья и самочувствия (25%), перспективной работы (11%) и успешности в финансовом плане (9%). А вот поводами для жалоб часто становились материальные трудности (11%), плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности (7%), а также безработица и проблемы с организмом (по 4%). Известно, что «индекс счастья» может принимать значение от 10 до 90, тем самым показывая степень удовлетворенности жизнью в той или иной стране.

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Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:08

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