Холли Берри рассказала о переломавшей ей кости бойце UFC из Киргизии

«В один из съемочных дней мне пришлось драться с настоящим бойцом. Когда я только увидела противника, то уже стало немного страшно. Во время съемок драки она ударила меня несколько раз, не рассчитав силы. Я упала на мат и почувствовала сильную боль. Меня пришлось госпитализировать, а медики выявили пару серьезных переломов», - рассказала Берри.





Несмотря на ситуацию, актриса отметила профессионализм Валентины Шевченко, назвав ее «отличным учителем». Берри призналась, что работала с разными статистами во время боевых сцен, но только настоящая спортсменка объяснила ей, как правильно имитировать удары и уклоняться от них.В фильме «В синяках», Холли Берри играет американского бойца ММА. Валентина Шевченко воплотила в жизнь главного антагониста ленты. Сейчас фильм находится на стадии пост-продакшна. Изначально планировалось, что он увидит свет в конце текущего года, но из-за коронавируса премьеру перенесли на февраль 2021 года.