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Холли Берри рассказала о переломавшей ей кости бойце UFC из Киргизии

Холли Берри рассказала о спортсменке из Киргизии, которая переломала ей кости во время съемок фильма «В синяках». По данным MMA Fighting, для работы в картине были приглашены настоящие бойцы ММА.
Холли Берри рассказала о переломавшей ей кости бойце UFC из Киргизии

«В один из съемочных дней мне пришлось драться с настоящим бойцом. Когда я только увидела противника, то уже стало немного страшно. Во время съемок драки она ударила меня несколько раз, не рассчитав силы. Я упала на мат и почувствовала сильную боль. Меня пришлось госпитализировать, а медики выявили пару серьезных переломов», - рассказала Берри.

Несмотря на ситуацию, актриса отметила профессионализм Валентины Шевченко, назвав ее «отличным учителем». Берри призналась, что работала с разными статистами во время боевых сцен, но только настоящая спортсменка объяснила ей, как правильно имитировать удары и уклоняться от них.

В фильме «В синяках», Холли Берри играет американского бойца ММА. Валентина Шевченко воплотила в жизнь главного антагониста ленты. Сейчас фильм находится на стадии пост-продакшна. Изначально планировалось, что он увидит свет в конце текущего года, но из-за коронавируса премьеру перенесли на февраль 2021 года.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:50

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