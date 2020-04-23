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Лев Лещенко раскрыл секрет отличной физической формы

Лев Лещенко дал обширное интервью «Русской Планете», в ходе которого рассказала несколько историй из личной жизни. Также народный артист России раскрыл зрителям секрет отличной физической формы в таком возрасте.
Лев Лещенко раскрыл секрет отличной физической формы

Сегодня Льву Лещенко 78 лет, но это не мешает певцу отлично выглядеть и давать множество концертов. Во время интервью артист раскрыл секрет отличной физической формы. Со слов Лещенко, у него просто хорошие гены. Отец немного не дожил до ста лет, а мама при жизни почти никогда не болела. К сожалению, ей не удалось пережить Вторую мировую войну. Также артист добавил, что ему придают сил поклонники. «Кому нужен старик с палкой на сцене, у которого еле открывается рот?» - иронично подметил Лещенко.

Стоит отметить, российский артист не отличаться скромностью. Во время интервью певец сказал, что готов ответить за 100 романсов. Может все он не споет, но расскажет точно.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:43

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