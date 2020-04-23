Лев Лещенко раскрыл секрет отличной физической формы
Лев Лещенко дал обширное интервью «Русской Планете», в ходе которого рассказала несколько историй из личной жизни. Также народный артист России раскрыл зрителям секрет отличной физической формы в таком возрасте.
Сегодня Льву Лещенко 78 лет, но это не мешает певцу отлично выглядеть и давать множество концертов. Во время интервью артист раскрыл секрет отличной физической формы. Со слов Лещенко, у него просто хорошие гены. Отец немного не дожил до ста лет, а мама при жизни почти никогда не болела. К сожалению, ей не удалось пережить Вторую мировую войну. Также артист добавил, что ему придают сил поклонники. «Кому нужен старик с палкой на сцене, у которого еле открывается рот?» - иронично подметил Лещенко.
Стоит отметить, российский артист не отличаться скромностью. Во время интервью певец сказал, что готов ответить за 100 романсов. Может все он не споет, но расскажет точно.
Сегодня Льву Лещенко 78 лет, но это не мешает певцу отлично выглядеть и давать множество концертов. Во время интервью артист раскрыл секрет отличной физической формы. Со слов Лещенко, у него просто хорошие гены. Отец немного не дожил до ста лет, а мама при жизни почти никогда не болела. К сожалению, ей не удалось пережить Вторую мировую войну. Также артист добавил, что ему придают сил поклонники. «Кому нужен старик с палкой на сцене, у которого еле открывается рот?» - иронично подметил Лещенко.
Стоит отметить, российский артист не отличаться скромностью. Во время интервью певец сказал, что готов ответить за 100 романсов. Может все он не споет, но расскажет точно.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:43