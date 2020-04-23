Лев Лещенко раскрыл секрет отличной физической формы





Сегодня Льву Лещенко 78 лет, но это не мешает певцу отлично выглядеть и давать множество концертов. Во время интервью артист раскрыл секрет отличной физической формы. Со слов Лещенко, у него просто хорошие гены. Отец немного не дожил до ста лет, а мама при жизни почти никогда не болела. К сожалению, ей не удалось пережить Вторую мировую войну. Также артист добавил, что ему придают сил поклонники. «Кому нужен старик с палкой на сцене, у которого еле открывается рот?» - иронично подметил Лещенко.Стоит отметить, российский артист не отличаться скромностью. Во время интервью певец сказал, что готов ответить за 100 романсов. Может все он не споет, но расскажет точно.