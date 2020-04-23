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Medical Daily рассказало, что может остановить пандемию коронавируса без вакцины

Издание Medical Daily рассказало о способе остановить пандемию коронавируса без вакцины. По мнению западных специалистов, тесты на антитела дадут возможность определить людей с иммунитетом к COVID-19.
Medical Daily рассказало, что может остановить пандемию коронавируса без вакцины

Глава фармацевтической компании Roche Северин Шван рассказал, что прогнозы специалистов о появлении вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев являются очень оптимистичными. Из-за постоянных мутаций вируса создать препарат, способный бороться с ним, сложно, особенно если имеются определенные временные рамки.
«Вакцина с большой вероятностью не появится в текущем году. Многие эксперты уверены, что ее разработают только спустя 18 месяцев, и это будет очень хорошо. Если и другой способ остановить распространение болезни и вернуть мир в его прежнее состояние. Необходимо повсеместно проверить граждан на антитела. Те, кто располагает иммунитетом к коронавирусу, смогут вернуться на работу. Только так можно остановить пандемию раньше, чем через полтора года», - пояснил Шван.

Сара Гилберт, являющаяся профессором Оксфордского университета, заявила, что ее команда планирует представить вакцину уже в сентябре. Несмотря на это, использовать препарат можно будет немного позднее, так как он будет подвержен всевозможным проверкам и тестированиям.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:37

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