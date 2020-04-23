В Свердловской области на майские праздники введут пропуска





Из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа власти Свердловской области решили усилить карантинные меры на время проведения майских праздников, что, по мнению Павла Крекова, поможет добиться “реального спада” количества зараженных. В частности, планируется ввести максимально жесткий режим самоизоляции с 1 по 10 мая, а именно передвижение по пропускам. На данный момент тип пропусков не определен, но власти рассматривают бумажный и электронный варианты. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании оперативного штаба 24 апреля.Павел Креков подчеркнул, что власти Свердловской области надеются на сознательность населения. При этом чиновники не намерены препятствовать гражданам, которые решили уехать на дачи, если они останутся там на все 10 дней.