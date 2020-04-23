Ученые опровергли миф, что БЦЖ уменьшает вероятность заражения COVID-19
Японские исследователи недавно изучили утверждение, что вакцина БЦЖ уменьшает вероятность заражения COVID-19. Ученым удалось опровергнуть миф с помощью статистического анализа.
Математик Масаказу Асахара из японского университета Айти Гакун проинформировал научное сообщество о том, что недавно озвученная гипотеза о меньшей вероятности заражения COVID-19 или более легком течении болезни в случае вакцинации БЦЖ является ложной. К такому выводу эксперт пришел после сравнения нескольких эпидемиологических факторов. В частности, Асахара сравнил коэффициент заражения и смертности на круизном корабле Diamond Princess с количеством летальных случаев и их максимальным ежедневным приростом в разных странах.
В частности, большую роль в подавлении пандемии сыграли правительственные меры по борьбе с инфекцией, а также соблюдение социальной дистанции. "Мы не исключаем того, что вакцина может понижать вероятность гибели человека или шансы на появление осложнений", - отмечает представитель Айти Гакун. Асахара говорит, что окончательный ответ может быть получен лишь в ходе клинических испытаний. Известно, что вакцина БЦЖ еще с 1921 считается главным методом профилактики различных форм туберкулеза.
Математик Масаказу Асахара из японского университета Айти Гакун проинформировал научное сообщество о том, что недавно озвученная гипотеза о меньшей вероятности заражения COVID-19 или более легком течении болезни в случае вакцинации БЦЖ является ложной. К такому выводу эксперт пришел после сравнения нескольких эпидемиологических факторов. В частности, Асахара сравнил коэффициент заражения и смертности на круизном корабле Diamond Princess с количеством летальных случаев и их максимальным ежедневным приростом в разных странах.
В частности, большую роль в подавлении пандемии сыграли правительственные меры по борьбе с инфекцией, а также соблюдение социальной дистанции. "Мы не исключаем того, что вакцина может понижать вероятность гибели человека или шансы на появление осложнений", - отмечает представитель Айти Гакун. Асахара говорит, что окончательный ответ может быть получен лишь в ходе клинических испытаний. Известно, что вакцина БЦЖ еще с 1921 считается главным методом профилактики различных форм туберкулеза.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:30