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У подстреленного при попытке сбежать из Северной Кореи мужчины нашли коронавирус

У мужчины, которого подстрелили при попытке сбежать из Северной Кореи, нашли коронавирус. По данным издания Daily Mail, сейчас гражданин КНДР находится на карантине.
У подстреленного при попытке сбежать из Северной Кореи мужчины нашли коронавирус

Инцидент был зафиксирован 20 апреля. По информации западных изданий, мужчина предпринял попытку пересечь реку Туманную, которая протекает по границе Китая и КНДР, был подстрелен солдатами. Позднее перебежчика арестовали и отправили в больницу, где он сдал анализ на коронавирус. Результаты теста оказались положительными, ввиду чего мужчину поместили на обязательную обсервацию.

По мнению западных журналистов, инцидент подтверждает наличие коронавирусной инфекции в КНДР, хотя власти страны его опровергают. Пхеньян неоднократно заявлял, что в государстве не было зафиксировано ни одного случая COVID-19 с момента начала эпидемии. Несмотря на это, местные источники сообщают о минимум 180 случаях заражения коронавирусом. Большая их часть пришлась на служащих в пограничных отрядах. Официальное подтверждение данной информации отсутствует.

В начале февраля власти Северной Кореи запретили иностранным дипломатам въезд в страну из-за эпидемии коронавируса. Официально карантин в КНДР не был введен.

По данным на 23 апреля, количество инфицированных коронавирусом в мире достигло отметки в 2,6 миллиона человек. От недуга скончалось порядка 183 тысяч пациентов.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:26

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