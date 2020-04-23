У подстреленного при попытке сбежать из Северной Кореи мужчины нашли коронавирус





Инцидент был зафиксирован 20 апреля. По информации западных изданий, мужчина предпринял попытку пересечь реку Туманную, которая протекает по границе Китая и КНДР, был подстрелен солдатами. Позднее перебежчика арестовали и отправили в больницу, где он сдал анализ на коронавирус. Результаты теста оказались положительными, ввиду чего мужчину поместили на обязательную обсервацию.По мнению западных журналистов, инцидент подтверждает наличие коронавирусной инфекции в КНДР, хотя власти страны его опровергают. Пхеньян неоднократно заявлял, что в государстве не было зафиксировано ни одного случая COVID-19 с момента начала эпидемии. Несмотря на это, местные источники сообщают о минимум 180 случаях заражения коронавирусом. Большая их часть пришлась на служащих в пограничных отрядах. Официальное подтверждение данной информации отсутствует.В начале февраля власти Северной Кореи запретили иностранным дипломатам въезд в страну из-за эпидемии коронавируса. Официально карантин в КНДР не был введен.По данным на 23 апреля, количество инфицированных коронавирусом в мире достигло отметки в 2,6 миллиона человек. От недуга скончалось порядка 183 тысяч пациентов.