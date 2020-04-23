У подстреленного при попытке сбежать из Северной Кореи мужчины нашли коронавирус
У мужчины, которого подстрелили при попытке сбежать из Северной Кореи, нашли коронавирус. По данным издания Daily Mail, сейчас гражданин КНДР находится на карантине.
Инцидент был зафиксирован 20 апреля. По информации западных изданий, мужчина предпринял попытку пересечь реку Туманную, которая протекает по границе Китая и КНДР, был подстрелен солдатами. Позднее перебежчика арестовали и отправили в больницу, где он сдал анализ на коронавирус. Результаты теста оказались положительными, ввиду чего мужчину поместили на обязательную обсервацию.
По мнению западных журналистов, инцидент подтверждает наличие коронавирусной инфекции в КНДР, хотя власти страны его опровергают. Пхеньян неоднократно заявлял, что в государстве не было зафиксировано ни одного случая COVID-19 с момента начала эпидемии. Несмотря на это, местные источники сообщают о минимум 180 случаях заражения коронавирусом. Большая их часть пришлась на служащих в пограничных отрядах. Официальное подтверждение данной информации отсутствует.
В начале февраля власти Северной Кореи запретили иностранным дипломатам въезд в страну из-за эпидемии коронавируса. Официально карантин в КНДР не был введен.
По данным на 23 апреля, количество инфицированных коронавирусом в мире достигло отметки в 2,6 миллиона человек. От недуга скончалось порядка 183 тысяч пациентов.
Инцидент был зафиксирован 20 апреля. По информации западных изданий, мужчина предпринял попытку пересечь реку Туманную, которая протекает по границе Китая и КНДР, был подстрелен солдатами. Позднее перебежчика арестовали и отправили в больницу, где он сдал анализ на коронавирус. Результаты теста оказались положительными, ввиду чего мужчину поместили на обязательную обсервацию.
По мнению западных журналистов, инцидент подтверждает наличие коронавирусной инфекции в КНДР, хотя власти страны его опровергают. Пхеньян неоднократно заявлял, что в государстве не было зафиксировано ни одного случая COVID-19 с момента начала эпидемии. Несмотря на это, местные источники сообщают о минимум 180 случаях заражения коронавирусом. Большая их часть пришлась на служащих в пограничных отрядах. Официальное подтверждение данной информации отсутствует.
В начале февраля власти Северной Кореи запретили иностранным дипломатам въезд в страну из-за эпидемии коронавируса. Официально карантин в КНДР не был введен.
По данным на 23 апреля, количество инфицированных коронавирусом в мире достигло отметки в 2,6 миллиона человек. От недуга скончалось порядка 183 тысяч пациентов.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:26