Астрофизики: Планеты-океаны лишены твердого дна





Планеты-океаны – большие планетоиды, поверхность которых полностью укрыта океаном. Глубина водного массива может достигать тысяч километров. Хоть подобные тела и имеют твердое кремниевое ядро, но твердого дна у них нет. Астрофизики провели практический эксперимент, в ходе которого имитировали экстремальные температуры и давление в геологических слоях планет-океанов. В результате удалось установить, что жидкая вода при контакте с раскаленным кремнием образует мягкое силикатное вещество. Симуляция подтвердила отсутствие дна в привычной для нас форме, поскольку океан на стыке с ядром создает специфический слой, который тяжело назвать твердым.Стоит отметить, хоть ученым и известен химический состав данных объектов, геохимия там совершенно другая. Подобные исследования позволяют больше понять структуру Вселенной и объектов в ней, а также процесс их формирования.