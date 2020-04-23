В Сети появилась информация о технических характеристиках смартфона Redmi 10X





В каталоге мобильное устройство числится под номером M2003J15SC, что говорит о прохождении сертификации в КНР. Изначально специалисты предполагали, что данная модель появится на рынках под названием Redmi Note 9, но эта информация не подтвердилась. Разработчики оснастят новинку 4/6 Гб ОЗУ, а также 128 Гб флэш-памяти. В смартфон установят 6,53-дюмовый экран IPS, фронтальную камеру на 13 Мп и основную с 4 датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп. Согласно опубликованным в Сети сведениям, аппарат получит аккумуляторную батарею на 5020 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт. Известно, что версия гаджета 10 X станет первым смартфоном, оснащенным MediaTek Helio G85.Кроме этого, девайс имеет фирменную оболочку MIUI 11 на платформе ОС Android 10. Смартфон доступен в 3 цветах: зелёном, белом и синем по цене 211 долларов. Дату официального показа модели еще не назначили.