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Врачи назвали способ заражения COVID-19, от которого не спасет самоизоляция

Заведующий лабораторией НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов заявил, что самоизоляция не дает полноценных гарантий перед болезнями. Врач назвал способ заражения COVID-19, от которого не спасут карантинные меры.

Вирусолог Михаил Костинов говорит, что большое количество патогенов способно проникать в дом через вентиляцию. В качестве примера эксперт привел вирус кори, чьи размеры и контагиозность позволяют ему заразить всех жителей 14-этажного здания. Поэтому не исключено, что подобной заразностью обладает и SARS-CoV-2. «Хоть изолируйся, хоть не изолируйся, вирус передается», - утверждает Костинов. Исследований этого фактора пока не проводили, но теория угрозы COVID-19 в закрытых помещениях звучит вполне реалистично.

Механизм попадания инфекционных агентов через вентиляцию довольно прост: если соседи заболеют коронавирусом, то частицы попадут в другие квартиры за счет обратной тяги вместе с воздухом. Поэтому рекомендуется на время пандемии заклеить вентиляционные отверстия. Кроме прочего, есть и более неожиданные способы передачи - через сточные воды. Дело в том, что SARS-CoV-2 может сохраняться во всех биологических жидкостях, помимо мочи.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:03

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