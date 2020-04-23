Андрей Кайков рассказал, почему не женился на Анне Моховой





Андрей Кайков и Анна Мохова учились вместе, но избранница актера была на курс младше. Они познакомились ближе на вечеринке, после которой артист провел ее до дома. Долгое время пара просто встречалась, поскольку им негде было жить. Отношения звезд продлились семь лет, но Кайков не сделал возлюбленной предложение из-за того, что у него не было прописки и гражданских прав. Некоторое время он даже обитал в театре. Роман пары пришелся на 1990-е, которые актер называет не лучшим временем, чтобы налаживать быт.У Андрея Кайкова и Анны Моховой родился общий ребенок. Также у актера есть два сына от третьей жены, с которой он проживает в настоящее время.