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Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Компания Valve прокомментировала попадание в Сеть исходного кода CS:GO и Team Fortress 2. В ходе интервью для IGN разработчики отметили, что утечка действительно имела место быть, но инцидент никак не скажется на игровых релизах.

«У пользователей нет никаких причин для беспокойства. Исходный код игр не дает возможности редактировать существующие аккаунты в Steam или изменять уже представленные продукты. Впервые утечка произошла еще в 2018 году после передачи данных партнерам. После этого мы смогли частично изменить кодировку, ввиду чего все новые игры выпускались на основе других программных составляющих. Нынешнюю проблему также удастся разрешить в ближайшее время», - рассказали представители Valve.

Исходный код CS:GO впервые появился в общем доступе в 2017 году, когда компания Valve решила дать возможность нескольким командам разработчиков создать апдейты для игры. Следом за шутером в Сеть попали и материалы по Team Fortress 2. Тогда стартап, который выложил исходный код, удалось найти в течение нескольких дней.

Код CS:GO и Team Fortress 2 обнародовал пользователь портала 4chan. Спустя несколько часов после публикации все ссылки на скачивание документа были заблокированы, но материалы успели скопировать. Компания Valve призвала всех пользователей сообщать любую информацию о наличии линков для загрузки исходного кода непосредственно в службу поддержки или администраторам Steam.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:53

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