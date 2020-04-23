Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

«У пользователей нет никаких причин для беспокойства. Исходный код игр не дает возможности редактировать существующие аккаунты в Steam или изменять уже представленные продукты. Впервые утечка произошла еще в 2018 году после передачи данных партнерам. После этого мы смогли частично изменить кодировку, ввиду чего все новые игры выпускались на основе других программных составляющих. Нынешнюю проблему также удастся разрешить в ближайшее время», - рассказали представители Valve.





Исходный код CS:GO впервые появился в общем доступе в 2017 году, когда компания Valve решила дать возможность нескольким командам разработчиков создать апдейты для игры. Следом за шутером в Сеть попали и материалы по Team Fortress 2. Тогда стартап, который выложил исходный код, удалось найти в течение нескольких дней.Код CS:GO и Team Fortress 2 обнародовал пользователь портала 4chan. Спустя несколько часов после публикации все ссылки на скачивание документа были заблокированы, но материалы успели скопировать. Компания Valve призвала всех пользователей сообщать любую информацию о наличии линков для загрузки исходного кода непосредственно в службу поддержки или администраторам Steam.