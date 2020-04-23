Ученые создали новое средство против диабета





Во время исследования ученым удалось синтезировать магнификамид – природный токсин, который содержится в яде морской анемоны. Данное вещество может стать эффективным лекарством от заболеваний, вызывающих сбой в работе метаболизма человека. Перспективный препарат в 1000 раз эффективнее современных аналогов, поэтому на него возлагают большие надежды.В данный момент исследование только началось, поэтому ученым придется сделать еще массу тестов. Только после удачных экспериментов на животных эксперты смогут провести клинические испытания на людях. Если все пройдет по плану, то мир получит новое эффективное лекарство от диабета – одного из самых распространенных заболеваний на Земле.