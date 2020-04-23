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Татьяна Брухунова с пакетом на голове пренебрегла самоизоляцией

Татьяна Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции. Помощница Евгения Петросяна опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.

Согласно признанию Татьяны Брухуновой, она уже месяц не выходила на улицу даже за продуктами, поскольку пользовалась службой доставки. В честь этого блогер решила выйти на улицу, а именно во двор дома, но надев перед этим полиэтиленовый пакет на голову. Для новых фото помощница Евгения Петросяна позировала, облачившись в яркое желтое пальто, дополнив образ солнцезащитными очками и нестандартным средством защиты. В комментариях поклонники предложили Брухуновой переехать за город, где не понадобятся маски и пакеты. Однако блогер посчитала эту идею плохой, поскольку ей нравится городская динамика, а также у нее нет дачи.

На вопросы подписчиков о работе, Татьяна Брухунова ответила, что все театры в стране были переведены в онлайн-режим, поэтому она не испытывает неудобств.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:43

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