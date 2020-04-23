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Песков: Точной даты снятия ограничений из-за коронавируса пока нет

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем российского президента, сообщил, что точной даты снятия ограничений из-за коронавируса пока нет. По его словам, Кремль постоянно контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Путин ведет общение со специалистами и отслеживает актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Пока назвать дату отмены режима самоизоляции невозможно в силу распространения болезни. Кремль пока не обсуждает данный вопрос», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что рассматриваются определенные временные отрезки, а специалисты оценивают ситуацию в регионах. Власти будут готовы смягчить ограничения сразу после того, как в РФ начнет наблюдаться положительная динамика снижения роста заболеваемости.

В России на 23 апреля зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось примерно 4,8 тысячи пациентов. Более 500 человек скончались.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:37

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