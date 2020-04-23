Песков: Точной даты снятия ограничений из-за коронавируса пока нет

«Путин ведет общение со специалистами и отслеживает актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Пока назвать дату отмены режима самоизоляции невозможно в силу распространения болезни. Кремль пока не обсуждает данный вопрос», - заявил Песков.





Пресс-секретарь президента отметил, что рассматриваются определенные временные отрезки, а специалисты оценивают ситуацию в регионах. Власти будут готовы смягчить ограничения сразу после того, как в РФ начнет наблюдаться положительная динамика снижения роста заболеваемости.В России на 23 апреля зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось примерно 4,8 тысячи пациентов. Более 500 человек скончались.