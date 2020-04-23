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В Минкомсвязи создали законопроект о покупке SIM-карт в онлайн-режиме

В Минкомсвязи разместили законопроект, благодаря которому россиянам не нужно приобретать SIM-карты в офисах продаж сотовых операторов. Теперь услуга покупки будет доступна в онлайн-режиме.
В Минкомсвязи создали законопроект о покупке SIM-карт в онлайн-режиме

Данное предложение позволит людям заключать контракты с операторами связи через биометрическую систему идентификации и ЕСИА. По мнению представителей Минкомсвязи, законопроект упростит процесс и повысит достоверность данных об абонентах. Когда документ вступит в силу, жители РФ смогут покупать SIM-карты, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях самоизоляции. При этом мобильная связь будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА.

Для покупки карты интернет-пользователю понадобится электронная подпись. В ближайшем будущем законопроект должны рассмотреть в Госдуме. Также сообщается, что он позволит активизировать технологию eSIM в России.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:31

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