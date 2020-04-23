В Минкомсвязи создали законопроект о покупке SIM-карт в онлайн-режиме





Данное предложение позволит людям заключать контракты с операторами связи через биометрическую систему идентификации и ЕСИА. По мнению представителей Минкомсвязи, законопроект упростит процесс и повысит достоверность данных об абонентах. Когда документ вступит в силу, жители РФ смогут покупать SIM-карты, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях самоизоляции. При этом мобильная связь будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА.Для покупки карты интернет-пользователю понадобится электронная подпись. В ближайшем будущем законопроект должны рассмотреть в Госдуме. Также сообщается, что он позволит активизировать технологию eSIM в России.