В Минкомсвязи создали законопроект о покупке SIM-карт в онлайн-режиме
В Минкомсвязи разместили законопроект, благодаря которому россиянам не нужно приобретать SIM-карты в офисах продаж сотовых операторов. Теперь услуга покупки будет доступна в онлайн-режиме.
Данное предложение позволит людям заключать контракты с операторами связи через биометрическую систему идентификации и ЕСИА. По мнению представителей Минкомсвязи, законопроект упростит процесс и повысит достоверность данных об абонентах. Когда документ вступит в силу, жители РФ смогут покупать SIM-карты, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях самоизоляции. При этом мобильная связь будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА.
Для покупки карты интернет-пользователю понадобится электронная подпись. В ближайшем будущем законопроект должны рассмотреть в Госдуме. Также сообщается, что он позволит активизировать технологию eSIM в России.
Данное предложение позволит людям заключать контракты с операторами связи через биометрическую систему идентификации и ЕСИА. По мнению представителей Минкомсвязи, законопроект упростит процесс и повысит достоверность данных об абонентах. Когда документ вступит в силу, жители РФ смогут покупать SIM-карты, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях самоизоляции. При этом мобильная связь будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА.
Для покупки карты интернет-пользователю понадобится электронная подпись. В ближайшем будущем законопроект должны рассмотреть в Госдуме. Также сообщается, что он позволит активизировать технологию eSIM в России.
Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:31