Анна Семенович призналась, что работа в группе "Блестящие" не приносила ей радости

Анна Семенович была лишена детства и юношества из-за того, что уделяла много времени фигурному катанию, а потом – работе в группе “Блестящие”. Певица отметила, что на катке для нее не было никакой радости до 23-24 лет, а потом начались постоянные съемки и гастроли. При этом в первый год участие в группе “Блестящие” ей пришлось по душе, а потом она начала “одуревать”. Лишь сейчас она почувствовала себя “кайфово”, поскольку к 40 годам сделала все, что планировала.Во времена “Блестящих” ее график был расписан по минутам, поэтому у нее не хватало ни на что времени. Как выразилась звезда, тогда ее жизнь состояла из постоянных перелетов и концертов.