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Анна Семенович призналась, что работа в группе "Блестящие" не приносила ей радости

Анна Семенович рассказала о минусах работы в группе “Блестящие”. В интервью для YouTube-канала “Алена, блин!” певица призналась, что этот период жизни не приносил ей радости.

Анна Семенович была лишена детства и юношества из-за того, что уделяла много времени фигурному катанию, а потом – работе в группе “Блестящие”. Певица отметила, что на катке для нее не было никакой радости до 23-24 лет, а потом начались постоянные съемки и гастроли. При этом в первый год участие в группе “Блестящие” ей пришлось по душе, а потом она начала “одуревать”. Лишь сейчас она почувствовала себя “кайфово”, поскольку к 40 годам сделала все, что планировала.

Во времена “Блестящих” ее график был расписан по минутам, поэтому у нее не хватало ни на что времени. Как выразилась звезда, тогда ее жизнь состояла из постоянных перелетов и концертов.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:26

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