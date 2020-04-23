Крикунов критично высказался в сторону современного хоккея





По мнению Владимира Крикунова, сегодня спорт значительно изменился, причем не в лучшую сторону. Еще десять лет назад хоккеист любым способом выполнял поставленную задачу, но сейчас спортсмены могут только находить отговорки. Также тренер «Динамо» сравнил своих подчинённых с индийскими крестьянами, которые впервые стали на лед. Иногда Владимир Крикунов даже говорит: «Что ж вы за хоккеисты за такие, если у вас даже задницы нет?!»Напомним, российский тренер за свою долгую карьеру в спорте успел возглавить московский и минский «Динамо», екатеринбургский «Автомобилист» и «Спартак», словенские «Акрони Есенице» и «Целе», а также другие клубы. Кроме этого тренер работал в сборных командах России, Казахстана, Словении и Белоруссии.