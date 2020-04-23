Участник шоу «Голос» Илья Хвостов стал доставщиком еды в Калининграде





Программа «Голос» позиционирует себя как проект, который позволяет молодым талантам найти себя в музыке. Финалист шоу Илья Хвостов стал исключением из этого правила, которому временно пришлось отказаться от сцены ради заработка. Ввиду отмены концертов из-за пандемии у певца появились финансовые трудности, которые вынудили его стать курьером в родном Калининграде. Исполнитель не жалуется на жизнь и старается относиться ко всему с позитивом., - объяснил Хвостов.Не так давно музыкант выступал на Первом канале и смог дойти до четвертьфинала соревнования. Тогда он попал в команду Полины Гагариной, с которой ему посчастливилось спеть несколько хитов. Впоследствии Хвостов начал продвигать собственную группу «Мысли вслух», снимать клипы и выступать в разных городах страны. Теперь знаменитость даст концерт лишь в конце лета 2020 года. Звезда также призвала поклонников не паниковать, ведь распространение COVID-19 вскоре пойдет на спад.