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Участник шоу «Голос» Илья Хвостов стал доставщиком еды в Калининграде

Участник шоу «Голос» Илья Хвостов рассказал о своей карьере после пандемии коронавируса. Певец, ранее выступавший на сцене с Григорием Лепсом и Полиной Гагариной, теперь работает доставщиком еды в Калининграде.

Программа «Голос» позиционирует себя как проект, который позволяет молодым талантам найти себя в музыке. Финалист шоу Илья Хвостов стал исключением из этого правила, которому временно пришлось отказаться от сцены ради заработка. Ввиду отмены концертов из-за пандемии у певца появились финансовые трудности, которые вынудили его стать курьером в родном Калининграде. Исполнитель не жалуется на жизнь и старается относиться ко всему с позитивом. «Я пока не нашел, как заработать не выходя из квартиры», - объяснил Хвостов.

Не так давно музыкант выступал на Первом канале и смог дойти до четвертьфинала соревнования. Тогда он попал в команду Полины Гагариной, с которой ему посчастливилось спеть несколько хитов. Впоследствии Хвостов начал продвигать собственную группу «Мысли вслух», снимать клипы и выступать в разных городах страны. Теперь знаменитость даст концерт лишь в конце лета 2020 года. Звезда также призвала поклонников не паниковать, ведь распространение COVID-19 вскоре пойдет на спад.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:21

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