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Япония готовится пережить цунами высотой 30 метров

В Японии ученые рассказали о вероятных последствиях землетрясения магнитудой 9. Из-за этого высота возможного цунами составить почти 30 метров.

Чтобы сделать соответствующие выводы, специалисты по заданию властей страны изучили конструкцию океанского дна и следы землетрясений за последние 6 лет. После этого эксперты установили, что высота цунами близ острова Хонсю может достигнуть 29,7 метра. Известно, что в марте 2011 года имело место мощнейшие в истории Японии колебания земной поверхности магнитудой 9, произошедшие у северо-восточного побережья. Местами высота цунами составляла 40 метров.

Стихийное бедствие унесло жизни 18,4 граждан. При этом оно вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1». Сейчас в этом районе до сих пор проводятся работы по укреплению побережья.

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Происшествия
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:14

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