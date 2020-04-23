Япония готовится пережить цунами высотой 30 метров





Чтобы сделать соответствующие выводы, специалисты по заданию властей страны изучили конструкцию океанского дна и следы землетрясений за последние 6 лет. После этого эксперты установили, что высота цунами близ острова Хонсю может достигнуть 29,7 метра. Известно, что в марте 2011 года имело место мощнейшие в истории Японии колебания земной поверхности магнитудой 9, произошедшие у северо-восточного побережья. Местами высота цунами составляла 40 метров.Стихийное бедствие унесло жизни 18,4 граждан. При этом оно вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1». Сейчас в этом районе до сих пор проводятся работы по укреплению побережья.