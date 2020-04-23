У россиян может появиться обязательство представляться полицейским
У россиян может появиться обязательство представляться при обращении к полицейскому. Законопроект о расширении прав сотрудников органов правопорядка уже получил одобрение правительства.
Согласно сообщению представителя Госдумы, законопроект, касающийся расширения прав полицейских, уже подготовлен и одобрен правительством, но пока не внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Согласно новым правилам, если они будут внедрены, граждане будут обязаны представляться при обращении к стражам порядка. Полицейские получат право ограждать места проведения мероприятий, а также отцеплять частные территории и жилые дома при проведении операций. Предполагается, что они смогут применять огнестрельное оружие, если подозревают задерживаемого в возможности напасть.
Помимо прочего, новый законопроект подразумевает получения полицейскими права вскрывать автомобили.
Согласно сообщению представителя Госдумы, законопроект, касающийся расширения прав полицейских, уже подготовлен и одобрен правительством, но пока не внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Согласно новым правилам, если они будут внедрены, граждане будут обязаны представляться при обращении к стражам порядка. Полицейские получат право ограждать места проведения мероприятий, а также отцеплять частные территории и жилые дома при проведении операций. Предполагается, что они смогут применять огнестрельное оружие, если подозревают задерживаемого в возможности напасть.
Помимо прочего, новый законопроект подразумевает получения полицейскими права вскрывать автомобили.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:46