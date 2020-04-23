HBO планирует снять шесть сезонов «Мира Дикого Запада»
Канал HBO собирается снять шесть сезонов сериала «Мир Дикого Запада». За проект на протяжении всего периода его реализации будут отвечать шоураннеры Лиза Джой и Джонатан Нолан.
Рейтинги третьего сезона «Мира Дикого Запада» оказались значительно ниже ожидаемых. Многие критики отмечают, что причиной этому послужил отход сценаристов от истории, показанной в первых двух частях. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, HBO собирается продолжить съемки сериала.
Первую серию нового сезона «Мира Дикого Запада» во время премьеры посмотрело всего 900 тысяч зрителей, что в два раза меньше, чем показатели пилотного выпуска. В социальных сетях зрители отмечают, что сериал лишился загадочности, уделив все внимание экшну и фантастической составляющей.
Рейтинги третьего сезона «Мира Дикого Запада» оказались значительно ниже ожидаемых. Многие критики отмечают, что причиной этому послужил отход сценаристов от истории, показанной в первых двух частях. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, HBO собирается продолжить съемки сериала.
«Мы уже официально подтвердили четвертый сезон, но история слишком велика, чтобы уместить ее в 40 с лишним серий. Совсем скоро поклонников оригинальной истории ожидает сюрприз, но говорить о нем пока не стоит. В свое время все главные герои вернутся, что не является спойлером, так как они числятся в касте. Сейчас рекомендуем следить за происходящим в новых сериях», - говорится в сообщении HBO.
Первую серию нового сезона «Мира Дикого Запада» во время премьеры посмотрело всего 900 тысяч зрителей, что в два раза меньше, чем показатели пилотного выпуска. В социальных сетях зрители отмечают, что сериал лишился загадочности, уделив все внимание экшну и фантастической составляющей.
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:41