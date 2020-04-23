АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

HBO планирует снять шесть сезонов «Мира Дикого Запада»

Канал HBO собирается снять шесть сезонов сериала «Мир Дикого Запада». За проект на протяжении всего периода его реализации будут отвечать шоураннеры Лиза Джой и Джонатан Нолан.
HBO планирует снять шесть сезонов «Мира Дикого Запада»

Рейтинги третьего сезона «Мира Дикого Запада» оказались значительно ниже ожидаемых. Многие критики отмечают, что причиной этому послужил отход сценаристов от истории, показанной в первых двух частях. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, HBO собирается продолжить съемки сериала.
«Мы уже официально подтвердили четвертый сезон, но история слишком велика, чтобы уместить ее в 40 с лишним серий. Совсем скоро поклонников оригинальной истории ожидает сюрприз, но говорить о нем пока не стоит. В свое время все главные герои вернутся, что не является спойлером, так как они числятся в касте. Сейчас рекомендуем следить за происходящим в новых сериях», - говорится в сообщении HBO.

Первую серию нового сезона «Мира Дикого Запада» во время премьеры посмотрело всего 900 тысяч зрителей, что в два раза меньше, чем показатели пилотного выпуска. В социальных сетях зрители отмечают, что сериал лишился загадочности, уделив все внимание экшну и фантастической составляющей.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Кайков рассказал, почему не женился на Анне…
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress…
Ученые создали новое средство против…
Татьяна Брухунова с пакетом на голове пренебрегла…
Песков: Точной даты снятия ограничений из-за коронавируса пока…
В Минкомсвязи создали законопроект о покупке SIM-карт в…
Анна Семенович призналась, что работа в группе "Блестящие" не приносила ей…
Участник шоу «Голос» Илья Хвостов стал доставщиком еды в…
Япония готовится пережить цунами высотой 30…
Крикунов критично высказался в сторону современного…
У россиян может появиться обязательство представляться…
HBO планирует снять шесть сезонов «Мира Дикого…
Подросший сын Кейт Миддлтон становится копией…
Надежда Бабкина рассказала, как ее пригласили в «Модный…
Российские блогеры запустили новый тренд, делая себе брови из…
«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с…
В России школьникам не будут запрещать Zoom до запуска отечественной…
Ксения Алферова поделилась детскими снимками Егора…
Названо новое осложнение от…
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов времен Второй мировой…
Японские мультипликаторы выпустили короткометражный 3D-фильм про…
Банки начали отменять кешбэк на…
Глава S7 заявил, что международное авиасообщение возобновится только через…
Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым…
"Злятся так, что готовы лопнуть": Тарзан раскритиковал завистливых…
В НИИ СК им. Склифосовского пациентов с коронавирусом хотят лечить…
Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей…
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию, что актрису лечат инновационным…
Просмотреть все новости