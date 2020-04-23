HBO планирует снять шесть сезонов «Мира Дикого Запада»

«Мы уже официально подтвердили четвертый сезон, но история слишком велика, чтобы уместить ее в 40 с лишним серий. Совсем скоро поклонников оригинальной истории ожидает сюрприз, но говорить о нем пока не стоит. В свое время все главные герои вернутся, что не является спойлером, так как они числятся в касте. Сейчас рекомендуем следить за происходящим в новых сериях», - говорится в сообщении HBO.





Рейтинги третьего сезона «Мира Дикого Запада» оказались значительно ниже ожидаемых. Многие критики отмечают, что причиной этому послужил отход сценаристов от истории, показанной в первых двух частях. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, HBO собирается продолжить съемки сериала.Первую серию нового сезона «Мира Дикого Запада» во время премьеры посмотрело всего 900 тысяч зрителей, что в два раза меньше, чем показатели пилотного выпуска. В социальных сетях зрители отмечают, что сериал лишился загадочности, уделив все внимание экшну и фантастической составляющей.