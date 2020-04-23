Подросший сын Кейт Миддлтон становится копией матери

В честь дня рождения младшего сына Кейт Миддлтон провела с ребенком очередную фотосессию. В этот раз герцогиня запечатлела, как принц Луи делает живую радугу на листе бумаги. Таким образом малыш хочет поддержать врачей, которые бороться с пандемией коронавируса. Фотографии Кейт Миддлтон опубликовала в своем аккаунте Instagram, поэтому поклонники королевской семьи смогли оценить творчество принца. Однако подписчики усыпали комплиментами не только Луи, но и герцогиню. Фолловеры отметили, что у Кейт Миддлтон настоящий талан фотографа, поскольку кадры получились невероятно красивыми. Некоторые пользователи подчеркнули сходство герцогини и её сына, который со временем становится копией матери.Сейчас королевская семья перебывает в загородном особняке Амнер Холле, где и проведет весь карантин. Стоит отметить, старший сын Кейт Миддлтон больше похож на отца, поэтому подписчики были рады, что принц Луи унаследовал черты матери. Фолловеры поддержали инициативу герцогини и продолжили флэш-моб в поддержку врачей.