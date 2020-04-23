АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Подросший сын Кейт Миддлтон становится копией матери

Кейт Миддлтон порадовала своих поклонников кадрами с фотоссесии подросшего сына. Герцогиня опубликовала фото принца Луи в своем аккаунте Instagram, а поклонники заметили, что малыш становится копией матери.
Подросший сын Кейт Миддлтон становится копией матери

В честь дня рождения младшего сына Кейт Миддлтон провела с ребенком очередную фотосессию. В этот раз герцогиня запечатлела, как принц Луи делает живую радугу на листе бумаги. Таким образом малыш хочет поддержать врачей, которые бороться с пандемией коронавируса. Фотографии Кейт Миддлтон опубликовала в своем аккаунте Instagram, поэтому поклонники королевской семьи смогли оценить творчество принца. Однако подписчики усыпали комплиментами не только Луи, но и герцогиню. Фолловеры отметили, что у Кейт Миддлтон настоящий талан фотографа, поскольку кадры получились невероятно красивыми. Некоторые пользователи подчеркнули сходство герцогини и её сына, который со временем становится копией матери.

Сейчас королевская семья перебывает в загородном особняке Амнер Холле, где и проведет весь карантин. Стоит отметить, старший сын Кейт Миддлтон больше похож на отца, поэтому подписчики были рады, что принц Луи унаследовал черты матери. Фолловеры поддержали инициативу герцогини и продолжили флэш-моб в поддержку врачей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подросший сын Кейт Миддлтон становится копией…
Надежда Бабкина рассказала, как ее пригласили в «Модный…
Российские блогеры запустили новый тренд, делая себе брови из…
«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с…
В России школьникам не будут запрещать Zoom до запуска отечественной…
Ксения Алферова поделилась детскими снимками Егора…
Названо новое осложнение от…
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов времен Второй мировой…
Японские мультипликаторы выпустили короткометражный 3D-фильм про…
Банки начали отменять кешбэк на…
Глава S7 заявил, что международное авиасообщение возобновится только через…
Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым…
"Злятся так, что готовы лопнуть": Тарзан раскритиковал завистливых…
В НИИ СК им. Склифосовского пациентов с коронавирусом хотят лечить…
Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей…
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию, что актрису лечат инновационным…
В Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила…
Представлена совершенно новая камера MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и…
"Зато теперь будет слушаться": Холли Берри пришлось постричь наголо собственную…
Станислав Садальский осудил доктора Мясникова за ошибку по поводу прогноза пика…
В Роскачестве назвали способы правильно настроить Wi-Fi для улучшения качества работы…
"Берегите себя и родных, носите маски": Кончита Вурст высказалась о пандемии…
В Skype добавили функцию настраиваемого фона для…
В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного…
«Не болтай!»: Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с…
Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в пандемию…
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги…
"Это было ужасно": Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса…
Просмотреть все новости