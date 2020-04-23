Надежда Бабкина рассказала, как ее пригласили в «Модный приговор»

Интервью с Надеждой Бабкиной появилось лишь сейчас, поскольку опасность для здоровья звезды миновала. Бабкина призналась прессе, что никогда особенно не следила за модными тенденциями и долгое время одевалась безвкусно. При этом, в программу «Модный приговор» она не напрашивалась, поскольку телеведущую пригласили лично Александр Васильев и Эвелина Хромченко. Причиной тому могла стать недавняя консультация звезды со стилистами., - предположила Бабкина. Сама знаменитость почти всегда защищала участников программы, которые неоднократно говорили о непростых жизненных ситуациях, которые повлияли на их гардероб. Более того, певица могла вспомнить многих людей, выступавших перед «судьями», даже через несколько лет. Большинство из них благодарили певицу за советы и рассказывали, как изменилась их личная жизнь.