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Российские блогеры запустили новый тренд, делая себе брови из гречки

Самоизолировавшиеся на время пандемии коронавируса бьюти-блогеры в Instagram придумали новый тренд. Российские звезды соцсетей делают себе брови из гречки.

В социальных сетях шутят, что закупившие слишком много гречки перед началом карантина теперь не могут найти ей применение. Наиболее креативные блогеры показали, что эту крупу можно использовать для создания бьюти-тренда. С помощью медицинского клея они налепили гречку на брови, повторяя контуры.

Некоторые звезды Instagram покрывают этой крупой обе брови, а другие ограничиваются одной. Они делятся видео-инструкциями, как правильно сделать гречневые брови, а также публикуют модные фото из дома, находясь на самоизоляции.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:25

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