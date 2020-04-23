Российские блогеры запустили новый тренд, делая себе брови из гречки
Самоизолировавшиеся на время пандемии коронавируса бьюти-блогеры в Instagram придумали новый тренд. Российские звезды соцсетей делают себе брови из гречки.
В социальных сетях шутят, что закупившие слишком много гречки перед началом карантина теперь не могут найти ей применение. Наиболее креативные блогеры показали, что эту крупу можно использовать для создания бьюти-тренда. С помощью медицинского клея они налепили гречку на брови, повторяя контуры.
Некоторые звезды Instagram покрывают этой крупой обе брови, а другие ограничиваются одной. Они делятся видео-инструкциями, как правильно сделать гречневые брови, а также публикуют модные фото из дома, находясь на самоизоляции.
В социальных сетях шутят, что закупившие слишком много гречки перед началом карантина теперь не могут найти ей применение. Наиболее креативные блогеры показали, что эту крупу можно использовать для создания бьюти-тренда. С помощью медицинского клея они налепили гречку на брови, повторяя контуры.
Некоторые звезды Instagram покрывают этой крупой обе брови, а другие ограничиваются одной. Они делятся видео-инструкциями, как правильно сделать гречневые брови, а также публикуют модные фото из дома, находясь на самоизоляции.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:25