«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с Гором
Надежда Бабкина рассказала о том, почему редко рассказывает об отношениях с Евгением Гором. По словам певицы, многие считают его альфонсом, хотя это не так.
По словам певицы, все 17 лет, которые они живут с Гором, были счастливыми. Бабкина подчеркнула, что ее гражданский супруг в состоянии самостоятельно заработать деньги себе на жизнь. К доходам артистки он не имеет никакого отношения. Гор часто дарит Бабкиной дорогостоящие подарки, оплачивая их исключительно из собственных средств.
В одном из интервью Бабкина рассказывала, что появилась Гором на телевидении только один раз в программе «Модный приговор». Тогда они вместе исполнили песню, но в эфир попали только полкуплета с нее. До этого артистка старалась не просто не брать избранника на светские мероприятия, но и не называть его имя, опасаясь осуждения от фанатов.
«Люди думают, что Женя просто прикрывается моим именем. На самом деле, он никогда не пользовался моими связями. На экран он не стремится. Когда я предлагала ему помощь, он говорил «ни в коем случае». У него собственная музыкальная группа, работающая на корпоративах. Также он развивает собственный свечной завод», - рассказала Бабкина.
По словам певицы, все 17 лет, которые они живут с Гором, были счастливыми. Бабкина подчеркнула, что ее гражданский супруг в состоянии самостоятельно заработать деньги себе на жизнь. К доходам артистки он не имеет никакого отношения. Гор часто дарит Бабкиной дорогостоящие подарки, оплачивая их исключительно из собственных средств.
В одном из интервью Бабкина рассказывала, что появилась Гором на телевидении только один раз в программе «Модный приговор». Тогда они вместе исполнили песню, но в эфир попали только полкуплета с нее. До этого артистка старалась не просто не брать избранника на светские мероприятия, но и не называть его имя, опасаясь осуждения от фанатов.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:19