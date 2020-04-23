АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с Гором

Надежда Бабкина рассказала о том, почему редко рассказывает об отношениях с Евгением Гором. По словам певицы, многие считают его альфонсом, хотя это не так.
«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с Гором

«Люди думают, что Женя просто прикрывается моим именем. На самом деле, он никогда не пользовался моими связями. На экран он не стремится. Когда я предлагала ему помощь, он говорил «ни в коем случае». У него собственная музыкальная группа, работающая на корпоративах. Также он развивает собственный свечной завод», - рассказала Бабкина.

По словам певицы, все 17 лет, которые они живут с Гором, были счастливыми. Бабкина подчеркнула, что ее гражданский супруг в состоянии самостоятельно заработать деньги себе на жизнь. К доходам артистки он не имеет никакого отношения. Гор часто дарит Бабкиной дорогостоящие подарки, оплачивая их исключительно из собственных средств.

В одном из интервью Бабкина рассказывала, что появилась Гором на телевидении только один раз в программе «Модный приговор». Тогда они вместе исполнили песню, но в эфир попали только полкуплета с нее. До этого артистка старалась не просто не брать избранника на светские мероприятия, но и не называть его имя, опасаясь осуждения от фанатов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подросший сын Кейт Миддлтон становится копией…
Надежда Бабкина рассказала, как ее пригласили в «Модный…
Российские блогеры запустили новый тренд, делая себе брови из…
«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с…
В России школьникам не будут запрещать Zoom до запуска отечественной…
Ксения Алферова поделилась детскими снимками Егора…
Названо новое осложнение от…
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов времен Второй мировой…
Японские мультипликаторы выпустили короткометражный 3D-фильм про…
Банки начали отменять кешбэк на…
Глава S7 заявил, что международное авиасообщение возобновится только через…
Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым…
"Злятся так, что готовы лопнуть": Тарзан раскритиковал завистливых…
В НИИ СК им. Склифосовского пациентов с коронавирусом хотят лечить…
Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей…
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию, что актрису лечат инновационным…
В Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила…
Представлена совершенно новая камера MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и…
"Зато теперь будет слушаться": Холли Берри пришлось постричь наголо собственную…
Станислав Садальский осудил доктора Мясникова за ошибку по поводу прогноза пика…
В Роскачестве назвали способы правильно настроить Wi-Fi для улучшения качества работы…
"Берегите себя и родных, носите маски": Кончита Вурст высказалась о пандемии…
В Skype добавили функцию настраиваемого фона для…
В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного…
«Не болтай!»: Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с…
Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в пандемию…
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги…
"Это было ужасно": Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса…
Просмотреть все новости