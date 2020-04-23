«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с Гором

«Люди думают, что Женя просто прикрывается моим именем. На самом деле, он никогда не пользовался моими связями. На экран он не стремится. Когда я предлагала ему помощь, он говорил «ни в коем случае». У него собственная музыкальная группа, работающая на корпоративах. Также он развивает собственный свечной завод», - рассказала Бабкина.





По словам певицы, все 17 лет, которые они живут с Гором, были счастливыми. Бабкина подчеркнула, что ее гражданский супруг в состоянии самостоятельно заработать деньги себе на жизнь. К доходам артистки он не имеет никакого отношения. Гор часто дарит Бабкиной дорогостоящие подарки, оплачивая их исключительно из собственных средств.В одном из интервью Бабкина рассказывала, что появилась Гором на телевидении только один раз в программе «Модный приговор». Тогда они вместе исполнили песню, но в эфир попали только полкуплета с нее. До этого артистка старалась не просто не брать избранника на светские мероприятия, но и не называть его имя, опасаясь осуждения от фанатов.