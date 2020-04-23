В России школьникам не будут запрещать Zoom до запуска отечественной платформы





Власти намерены не идти по пути ограничений, а разрешить учителям и школьникам использовать в учебном процессе удобный и безопасный инструмент. На данный момент он находится на стадии разработки и ожидает запуска. Максут Шадаев отметил, что портал Zoom не нуждается в запрете, пока отечественный портал не запущен в полном объеме. На данный момент во всех школах доступны для использования любые системы для создания видеоконференции. Предполагается, что безопасное отечественная разработка будет построена на базе системы, использующейся для наблюдения во время ЕГЭ.Минпросвещения занимается развитием телепроекта “Моя школа online”, которая может охватить около 5 млн школьников. Проект работает при сотрудничестве с телекомпанией “Триколор”, а вскоре его собираются интегрировать в соцсеть “ВКонтакте”.