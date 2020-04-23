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Ксения Алферова поделилась детскими снимками Егора Бероева

День рождения Егора Бероева напомнил Ксении Алферовой о забавном случае из жизни супруга. Руководитель благотворительного фонда «Я есть!» поделилась историей из детства актера и его архивными снимками.

В профиле Ксении Алферовой на веб-платформе Instagram появилось необычное фото мальчика, который теперь является её мужем. Егор Бероев, запечатленный на фотографии в школьные годы, был «достаточно хулиганистым», признается звезда экрана. Алферова говорит, что ей особенно запомнился случай из детства артиста, который поделился наблюдениями со своей матерью после очередного урока. Когда учительница сообщила, что «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», Бероев усомнился в её умственных способностях.

Большинство пользователей Сети умилились снимками и поспешили отметить, что характер киноактера был заметен даже в те далекие годы. Известно, что Ксения Алферова и Егор Бероев поженились более 15 лет назад и сейчас воспитывают 13-летнюю Евдокию. Пара не только занимается актерским ремеслом, но и помогает детям с особенностями развития. Еще с 2012 года семейство занимается социализацией малышей в рамках собственного благотворительного проекта «Я есть!».

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:10

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