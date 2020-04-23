Японские мультипликаторы выпустили короткометражный 3D-фильм про Чебурашку





Согласно сюжету ремейка, герой ленты Гена нашел Чебурашку в коробке, где хранились апельсины. Затем они стали примерять костюмы зайцев, пингвинов и панд. Крокодил играл на гармони, а его друг танцевал.Согласно информации журналистов, выход короткометражного 3D-фильма связан с 10-летием со дня премьеры полнометражной картины, которую жители Японии увидели в 2010 году.