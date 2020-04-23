Названо новое осложнение от коронавируса





Доктор Джин Марраццо рассказал о новых проявлениях коронавируса. Оказывается, заболевание вызывает сгущение крови, что ведет к тромбозам. Именно это осложнение способствует ухудшению обаяния у больного, а также повреждению легких. Стоит отметить, ВИЧ имеет подобные свойства, поэтому врачи не удивлены новому открытию. Эксперт также рассказал, что некоторым больным пытались повысить уровень кислорода в крови, но процедура оказалась неэффективной. Иногда лечение тромбоза может даже усугубить состояние человека, поэтому необходимо осторожней относиться к решению данной проблемы при COVID-19.В научном сообществе пока нет одноголосного мнения относительно сгущения крови и коронавируса, но связь между ними неоспорима. Профессор Хонг-Лонг Джи считает, что плазмин – фермент для лечения тромбоза, нельзя давать больным на COVID-19, поскольку он помогает вирусу пробраться в клетки. Все же для окончательного решения данного вопроса необходимо провести масштабное исследование, поэтому врачам пока приходиться рассчитывать только на собственный опыт и знания.