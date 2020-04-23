Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов времен Второй мировой войны
С просьбой к СК обратились бывшие узники концлагерей, надеясь, что там возьмутся за расследование действий финнов в период, пока длилась Вторая мировой войны. Экс-заключенная концлагеря дала согласие свидетельствовать о преступлениях, совершенных оккупационным правительством Финляндии.
Подтверждения военных преступлений против ряда мирных жителей СССР обнародованы в рамках проекта “Без срока давности”. Эти данные были рассекречены ФСБ Карелии, в связи с чем в СК РФ была организована проверка. При этом к главе ведомства Александру Бастрыкину решили обратиться экс-узники концлагерей, проживающие в Петрозаводске, которые настаивают на проведении расследования действий финских оккупантов. Как говорится из писем граждан, которые высказали готовность стать свидетелями произошедших бесчинств, захватчики “разделяли людей согласно их национальности сталкивались с насилием”, в чем имеются признаки геноцида.
Авторы расследования отметили, что руководство данного режима не ответило за противозаконные действия в отношении населения Карелии.
Подтверждения военных преступлений против ряда мирных жителей СССР обнародованы в рамках проекта “Без срока давности”. Эти данные были рассекречены ФСБ Карелии, в связи с чем в СК РФ была организована проверка. При этом к главе ведомства Александру Бастрыкину решили обратиться экс-узники концлагерей, проживающие в Петрозаводске, которые настаивают на проведении расследования действий финских оккупантов. Как говорится из писем граждан, которые высказали готовность стать свидетелями произошедших бесчинств, захватчики “разделяли людей согласно их национальности сталкивались с насилием”, в чем имеются признаки геноцида.
Авторы расследования отметили, что руководство данного режима не ответило за противозаконные действия в отношении населения Карелии.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:57