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Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов времен Второй мировой войны

С просьбой к СК обратились бывшие узники концлагерей, надеясь, что там возьмутся за расследование действий финнов в период, пока длилась Вторая мировой войны. Экс-заключенная концлагеря дала согласие свидетельствовать о преступлениях, совершенных оккупационным правительством Финляндии.

Подтверждения военных преступлений против ряда мирных жителей СССР обнародованы в рамках проекта “Без срока давности”. Эти данные были рассекречены ФСБ Карелии, в связи с чем в СК РФ была организована проверка. При этом к главе ведомства Александру Бастрыкину решили обратиться экс-узники концлагерей, проживающие в Петрозаводске, которые настаивают на проведении расследования действий финских оккупантов. Как говорится из писем граждан, которые высказали готовность стать свидетелями произошедших бесчинств, захватчики “разделяли людей согласно их национальности сталкивались с насилием”, в чем имеются признаки геноцида.

Авторы расследования отметили, что руководство данного режима не ответило за противозаконные действия в отношении населения Карелии.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:57

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