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Курс валют на 23.04.2020

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Банки начали отменять кэшбек на покупки онлайн. Многие организации сообщили, что данная мера обусловлена снижением комиссии за эквайринг для интернет-магазинов.
Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Об отмене кэшбека ранее сообщили «Кредит Европа банк», «Хоум Кредит» и « Газпромбанк». Последний перестанет возвращать часть средств за покупки с 1 мая. КЕБ и «Хоум Кредит» отменят кэшбек с 6 мая и 27 апреля соответственно.

Ранее размер комиссии за эквайринг магазинов, работающих в режиме онлайн, составлял от 1,2 до 2,2 процента. Центробанк принял решение с 15 апреля до конца сентября снизить ее до 1 процента. Также платежные системы установили межбанковскую комиссию в размере 0,7 процента. Представители нескольких банков сообщили, что именно с нее брались средства для кэшбека.

Центробанк также предупредил о появлении большого количества мошенников в период самоизоляции. Часто преступники предлагают перейти на их системы оплаты, обещая кэшбек до 20 процентов на покупки, осуществленные с банковских счетов. По данным специалистов, количество случаев мошенничества только за последний месяц увеличилось примерно на 15 процентов.

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Экономика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:49

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