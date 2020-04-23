Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки





Об отмене кэшбека ранее сообщили «Кредит Европа банк», «Хоум Кредит» и « Газпромбанк». Последний перестанет возвращать часть средств за покупки с 1 мая. КЕБ и «Хоум Кредит» отменят кэшбек с 6 мая и 27 апреля соответственно.Ранее размер комиссии за эквайринг магазинов, работающих в режиме онлайн, составлял от 1,2 до 2,2 процента. Центробанк принял решение с 15 апреля до конца сентября снизить ее до 1 процента. Также платежные системы установили межбанковскую комиссию в размере 0,7 процента. Представители нескольких банков сообщили, что именно с нее брались средства для кэшбека.Центробанк также предупредил о появлении большого количества мошенников в период самоизоляции. Часто преступники предлагают перейти на их системы оплаты, обещая кэшбек до 20 процентов на покупки, осуществленные с банковских счетов. По данным специалистов, количество случаев мошенничества только за последний месяц увеличилось примерно на 15 процентов.