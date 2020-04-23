В Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила женщину
Пресс-служба МВД Санкт-Петербурга информирует о факте киднеппинга на улице Тельмана. Группа из трех неизвестных злоумышленников похитила молодую женщину.
По словам представителей петербургской полиции, несколько похитителей в медицинских насильно усадили местную жительницу в иномарку и увезли в неизвестном направлении. На данный момент сотрудники правоохранительных органов МВД по городу и Ленинградской области ведут оперативно-следственные действия на месте преступления и объявили злоумышленников в розыск. "По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорят в пресс-службе ведомства.
Известно, что несколькими часами ранее за помощью полицейских обратился родственник похищенной женщины. Свидетель сообщил, что три незнакомых индивида затащили его сестру в Mazda-3 черного оттенка. Он также успел заметить, как двое из преступников сели в стоящий рядом ВАЗ и уехали из места происшествия. Эксперты высказали предположение, что один из подозреваемых может быть 29-летним уроженцем Южного Кавказа.
По словам представителей петербургской полиции, несколько похитителей в медицинских насильно усадили местную жительницу в иномарку и увезли в неизвестном направлении. На данный момент сотрудники правоохранительных органов МВД по городу и Ленинградской области ведут оперативно-следственные действия на месте преступления и объявили злоумышленников в розыск. "По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорят в пресс-службе ведомства.
Известно, что несколькими часами ранее за помощью полицейских обратился родственник похищенной женщины. Свидетель сообщил, что три незнакомых индивида затащили его сестру в Mazda-3 черного оттенка. Он также успел заметить, как двое из преступников сели в стоящий рядом ВАЗ и уехали из места происшествия. Эксперты высказали предположение, что один из подозреваемых может быть 29-летним уроженцем Южного Кавказа.
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:18