Глава S7 заявил, что международное авиасообщение возобновится только через год

«Если эпидемия снова начнется, то государства должны будут снова закрыть границы и запретить перелеты. Выход из карантина также является затратным мероприятием, ввиду чего на него пойдут далеко не все авиакомпании. Даже если сообщение откроют частично, стоимость билетов взлетит минимум в три раза. Из-за этого стоит полагать, что полноценные перелеты можно будет осуществлять только через год», - отметил Филев.





По мнению главы S7, после карантина на рынке авиаперевозок могут остаться только крупные игроки индустрии, среди которых «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Utair, а также его компания. Всем остальным придется объявить себя банкротами и закрыться, так как повышение цен на билеты отпугнет клиентов, а доходность будет стремительно падать.На фоне эпидемии коронавируса почти все компании прекратили продажи билетов до конца лета. Многие полностью закрыли соответствующую услугу в онлайн-сервисах. О принятии решения отменить продажу билетов ранее сообщил «Аэрофлот», считающийся самым крупным российским авиаперевозчиком.