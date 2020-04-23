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Глава S7 заявил, что международное авиасообщение возобновится только через год

Глава компании S7 Владислав Филев сообщил, что международное авиасообщение удастся восстановить только через год. По его словам, открыть аэропорты для гражданского пользования не даст вторая волна коронавируса.

«Если эпидемия снова начнется, то государства должны будут снова закрыть границы и запретить перелеты. Выход из карантина также является затратным мероприятием, ввиду чего на него пойдут далеко не все авиакомпании. Даже если сообщение откроют частично, стоимость билетов взлетит минимум в три раза. Из-за этого стоит полагать, что полноценные перелеты можно будет осуществлять только через год», - отметил Филев.

По мнению главы S7, после карантина на рынке авиаперевозок могут остаться только крупные игроки индустрии, среди которых «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Utair, а также его компания. Всем остальным придется объявить себя банкротами и закрыться, так как повышение цен на билеты отпугнет клиентов, а доходность будет стремительно падать.

На фоне эпидемии коронавируса почти все компании прекратили продажи билетов до конца лета. Многие полностью закрыли соответствующую услугу в онлайн-сервисах. О принятии решения отменить продажу билетов ранее сообщил «Аэрофлот», считающийся самым крупным российским авиаперевозчиком.

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Общество / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:41

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