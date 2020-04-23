Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам
В России специалисты начали создавать оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам возможного врага. Об этом журналистам сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.
Разрабатываемая система радиоэлектронной борьбы способна не только устанавливать помехи, но и отражать существующие удары. Это позволит России эффективнее осуществлять защиту самых главных гражданских и военных объектов. Также известно, что новое оружие будет оказывать действие на уничтожение прицельных установок гиперзвуковых ракет на последнем участке их заданного направления.
За счет своих способностей РЭБ сможет противостоять потенциальным атакам с применением спутниковых, радиолокационных и оптико-электронных самонаводящихся боеголовок. Модернизированные комплексы оружия станут дополнением для систем ПВО.
Разрабатываемая система радиоэлектронной борьбы способна не только устанавливать помехи, но и отражать существующие удары. Это позволит России эффективнее осуществлять защиту самых главных гражданских и военных объектов. Также известно, что новое оружие будет оказывать действие на уничтожение прицельных установок гиперзвуковых ракет на последнем участке их заданного направления.
За счет своих способностей РЭБ сможет противостоять потенциальным атакам с применением спутниковых, радиолокационных и оптико-электронных самонаводящихся боеголовок. Модернизированные комплексы оружия станут дополнением для систем ПВО.
Политика
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:36