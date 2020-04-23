Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам





Разрабатываемая система радиоэлектронной борьбы способна не только устанавливать помехи, но и отражать существующие удары. Это позволит России эффективнее осуществлять защиту самых главных гражданских и военных объектов. Также известно, что новое оружие будет оказывать действие на уничтожение прицельных установок гиперзвуковых ракет на последнем участке их заданного направления.За счет своих способностей РЭБ сможет противостоять потенциальным атакам с применением спутниковых, радиолокационных и оптико-электронных самонаводящихся боеголовок. Модернизированные комплексы оружия станут дополнением для систем ПВО.