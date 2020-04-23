"Злятся так, что готовы лопнуть": Тарзан раскритиковал завистливых фанатов

«Многие просто не могут простить мне, что в меня влюблена самая прекрасная русалка страны. Очень много инфузорий повылазило из-за зависти и злобы. Они настолько сильно злятся, что готовы лопнуть. Все, кто критикует мое шоу, просто публикуя негативные комментарии без реального мнения, являются завистниками. Другого объяснения этому я не вижу», - рассказал Глушко.





Тарзан также поблагодарил всех, кто поддержал его творческие начинания и оценил новое шоу. По его словам, Наташа Королева оказывала ему огромную поддержку, давая советы по поводу постановки. Актер не исключил, что причиной негатива в его сторону является именно супруга, так как многие ее фанаты по-прежнему любят ее.Поклонники Сергея Глушко призвали его не обращать внимания на завистников. Одна из подписчиц его страницы в Instagram написала, что актер «попусту тратит свою агрессию, которую можно было бы пустить в нужное русло». Нашлись и те, кто осудил Тарзана за жесткие высказывания в адрес недоброжелателей.