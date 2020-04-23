АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

"Злятся так, что готовы лопнуть": Тарзан раскритиковал завистливых фанатов

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, обвинил поклонников в зависти. Артист раскритиковал всех, кто негативно высказался в адрес его эротического шоу.
"Злятся так, что готовы лопнуть": Тарзан раскритиковал завистливых фанатов

«Многие просто не могут простить мне, что в меня влюблена самая прекрасная русалка страны. Очень много инфузорий повылазило из-за зависти и злобы. Они настолько сильно злятся, что готовы лопнуть. Все, кто критикует мое шоу, просто публикуя негативные комментарии без реального мнения, являются завистниками. Другого объяснения этому я не вижу», - рассказал Глушко.

Тарзан также поблагодарил всех, кто поддержал его творческие начинания и оценил новое шоу. По его словам, Наташа Королева оказывала ему огромную поддержку, давая советы по поводу постановки. Актер не исключил, что причиной негатива в его сторону является именно супруга, так как многие ее фанаты по-прежнему любят ее.

Поклонники Сергея Глушко призвали его не обращать внимания на завистников. Одна из подписчиц его страницы в Instagram написала, что актер «попусту тратит свою агрессию, которую можно было бы пустить в нужное русло». Нашлись и те, кто осудил Тарзана за жесткие высказывания в адрес недоброжелателей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подросший сын Кейт Миддлтон становится копией…
Надежда Бабкина рассказала, как ее пригласили в «Модный…
Российские блогеры запустили новый тренд, делая себе брови из…
«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с…
В России школьникам не будут запрещать Zoom до запуска отечественной…
Ксения Алферова поделилась детскими снимками Егора…
Названо новое осложнение от…
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов времен Второй мировой…
Японские мультипликаторы выпустили короткометражный 3D-фильм про…
Банки начали отменять кешбэк на…
Глава S7 заявил, что международное авиасообщение возобновится только через…
Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым…
"Злятся так, что готовы лопнуть": Тарзан раскритиковал завистливых…
В НИИ СК им. Склифосовского пациентов с коронавирусом хотят лечить…
Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей…
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию, что актрису лечат инновационным…
В Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила…
Представлена совершенно новая камера MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и…
"Зато теперь будет слушаться": Холли Берри пришлось постричь наголо собственную…
Станислав Садальский осудил доктора Мясникова за ошибку по поводу прогноза пика…
В Роскачестве назвали способы правильно настроить Wi-Fi для улучшения качества работы…
"Берегите себя и родных, носите маски": Кончита Вурст высказалась о пандемии…
В Skype добавили функцию настраиваемого фона для…
В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного…
«Не болтай!»: Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с…
Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в пандемию…
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги…
"Это было ужасно": Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса…
Просмотреть все новости