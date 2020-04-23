АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

В НИИ СК им. Склифосовского пациентов с коронавирусом хотят лечить гелием

В НИИ СК им. Склифосовского намерены лечить пациентов с коронавирусом посредством гелия. Новый подход к лечению уже находится на этапе испытаний.

Медики считают препарат на основе гелия эффективным, поскольку он стремительно одерживает верх над острыми легочными болезнями. В частности, он способствует нормализации состава крови, помогает привести в норму кислотно-щелочное равновесие и способен противостоять кислородному голоданию, а также всевозможным осложнениям из-за коронавируса. На данный момент технология на основе гелия считается экспериментальной и проходит тесты в НИИ СК им. Склифосовского. Добровольцы в рамках исследования в течение 15 минут дышат подогретым до отметки в 92 градусов оксидом гелия. Вирус под воздействием последнего значительно слабеет, а также увеличивается кровоток в легких. Эта методика помогает восстановить микроциркуляцию в разных тканях организма, поскольку ее нарушение служит одной из причин летального исхода.

К новой терапии проявляют интерес уже в не менее чем 10 странах, в том числе на территории США и Франции.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подросший сын Кейт Миддлтон становится копией…
Надежда Бабкина рассказала, как ее пригласили в «Модный…
Российские блогеры запустили новый тренд, делая себе брови из…
«Женя - не альфонс»: Бабкина объясняла, почему не афиширует отношения с…
В России школьникам не будут запрещать Zoom до запуска отечественной…
Ксения Алферова поделилась детскими снимками Егора…
Названо новое осложнение от…
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов времен Второй мировой…
Японские мультипликаторы выпустили короткометражный 3D-фильм про…
Банки начали отменять кешбэк на…
Глава S7 заявил, что международное авиасообщение возобновится только через…
Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым…
"Злятся так, что готовы лопнуть": Тарзан раскритиковал завистливых…
В НИИ СК им. Склифосовского пациентов с коронавирусом хотят лечить…
Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей…
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию, что актрису лечат инновационным…
В Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила…
Представлена совершенно новая камера MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и…
"Зато теперь будет слушаться": Холли Берри пришлось постричь наголо собственную…
Станислав Садальский осудил доктора Мясникова за ошибку по поводу прогноза пика…
В Роскачестве назвали способы правильно настроить Wi-Fi для улучшения качества работы…
"Берегите себя и родных, носите маски": Кончита Вурст высказалась о пандемии…
В Skype добавили функцию настраиваемого фона для…
В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного…
«Не болтай!»: Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с…
Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в пандемию…
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги…
"Это было ужасно": Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса…
Просмотреть все новости