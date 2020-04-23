В НИИ СК им. Склифосовского пациентов с коронавирусом хотят лечить гелием





Медики считают препарат на основе гелия эффективным, поскольку он стремительно одерживает верх над острыми легочными болезнями. В частности, он способствует нормализации состава крови, помогает привести в норму кислотно-щелочное равновесие и способен противостоять кислородному голоданию, а также всевозможным осложнениям из-за коронавируса. На данный момент технология на основе гелия считается экспериментальной и проходит тесты в НИИ СК им. Склифосовского. Добровольцы в рамках исследования в течение 15 минут дышат подогретым до отметки в 92 градусов оксидом гелия. Вирус под воздействием последнего значительно слабеет, а также увеличивается кровоток в легких. Эта методика помогает восстановить микроциркуляцию в разных тканях организма, поскольку ее нарушение служит одной из причин летального исхода.К новой терапии проявляют интерес уже в не менее чем 10 странах, в том числе на территории США и Франции.