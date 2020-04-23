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Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой

Пользователи соцсетей обсуждают недавнюю перепалку Марата Башарова с Елизаветой Шевырковой. Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.

В новой публикации от Марата Башарова на веб-платформе Instagram содержался ролик, который запечатлел ссору кинозвезды с экс-возлюбленной. Елизавета Шевыркова сообщила, что актер напился при малолетнем сыне Марселе, которого она собирается забрать от отца. В начале видео Башаров неоднократно провоцирует супругу, уговаривающую ребенка ехать вместе с ней. «Ты одному ребенку уже психику сломал, хочешь и моему?» - добавляет она.

На кадрах видно, что Шевыркова не может совладать с эмоциями и грозится вызвать полицию в том случае, если Башаров будет продолжать попытки остановить её. Многие подписчики негативно оценили пост артиста, обвиняя кумира в неподобающем поведении и выяснении отношений при детях. Сам Башаров неоднократно признавался, что даже после развода продолжает испытывать теплые чувства к Шевырковой. Знаменитость даже согласился стать участником программы «Секрет на миллион», в котором собирается рассказать об отношениях с женами.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:25

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