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Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию, что актрису лечат инновационным препаратом

Недавно в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение инновационным препаратом. Однако семья актрисы полностью опровергла данный факт и призывала пользователей не верить лжи в Сети.
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию, что актрису лечат инновационным препаратом

В российских СМИ ранее опубликована информация от имени некого врача, который владеет данными о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. «Специалист» рассказал, что актриса сейчас выписана из больницы и проходит лечение дома. В качестве терапии звезда сериала «Моя прекрасная няня» использует инновационный препарат из США – «Кейтруда». Также лже-врач подтвердил диагноз Заворотнюк – глиобластома. Однако данное заявление полностью опровергла семья актрисы, опубликовав соответствующий пост на страничке поддержки в Instagram.

Близкие написали, что до сих пор никто не дает никаких комментариев по поводу состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Также звезда не принимает таблетки «Кейтруда» и вообще в первый раз слышит о данном препарате, поэтому рекомендует пользователям с осторожностью относиться к подобному роду информации, чтобы не навредить собственному здоровью. Кроме этого выяснилось, что опубликованная ранее выписка – подделка. Близкие Анастасии Заворотнюк еще раз поблагодарили всех за поддержку и попросили не верить сказкам из интернета.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:23

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