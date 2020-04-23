Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию, что актрису лечат инновационным препаратом

В российских СМИ ранее опубликована информация от имени некого врача, который владеет данными о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. «Специалист» рассказал, что актриса сейчас выписана из больницы и проходит лечение дома. В качестве терапии звезда сериала «Моя прекрасная няня» использует инновационный препарат из США – «Кейтруда». Также лже-врач подтвердил диагноз Заворотнюк – глиобластома. Однако данное заявление полностью опровергла семья актрисы, опубликовав соответствующий пост на страничке поддержки в Instagram.Близкие написали, что до сих пор никто не дает никаких комментариев по поводу состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Также звезда не принимает таблетки «Кейтруда» и вообще в первый раз слышит о данном препарате, поэтому рекомендует пользователям с осторожностью относиться к подобному роду информации, чтобы не навредить собственному здоровью. Кроме этого выяснилось, что опубликованная ранее выписка – подделка. Близкие Анастасии Заворотнюк еще раз поблагодарили всех за поддержку и попросили не верить сказкам из интернета.