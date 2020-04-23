Представлена совершенно новая камера MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi





Новая версия оболочки ОС будет доступна для всех устройств Xiaomi и Redmi 2019 и 2020 годов выпуска. Она отличается от прошлой вариации повышенной адаптивностью. При желании пользователь может включить режим «умного рабочего стола», в котором все иконки будут группироваться по частоте использования. Изменения затронули и камеру, получившую расширенный перечень опций. Иконки в основном меню теперь можно будет менять местами и назначать функции на физические кнопки смартфона.На основой экран приложения камеры можно будет добавить два режима работы, но справа появится дополнительное контекстное меню, вызывающее еще 8 вариаций настройки. Съемка видео получила возможность делать горизонтальные ролики, держа смартфон вертикально и сохраняя открытым блок опций.Официальный релиз MIUI 12 запланирован на 27 апреля. В прошивке будет присутствовать и режим Dark Mode 2.0, который ранее был доступен только в меню настроек. Теперь пользователи смогут активировать темную тему для всей оболочки операционной системы.