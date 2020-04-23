"Зато теперь будет слушаться": Холли Берри пришлось постричь наголо собственную дочь





Холли Берри воспитывает двоих детей: 12-летнюю Налу и пятилетнего Масео. В то время как с сыном у киноактрисы проблем пока не возникает, с дочерью приходится набраться родительского терпения. Звезда Голливуда сообщила, что из-за сбившихся колтунов она была вынуждена побрить наследницу наголо. Сложившуюся ситуацию знаменитость объясняет тем, что её семья ежедневно плавает в бассейне, чтобы не потерять форму во время самоизоляции., - утверждает Берри. Все же, через две недели Нала обратилась за помощью к матери. Артистка вспоминает, что «все волосы сзади скомкались в настолько густой клубок, что его было невозможно распутать». В случившемся обладательница премии «Оскар» нашла определенные плюсы, ведь теперь дочь будет слушаться советов родительницы.