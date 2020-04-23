Станислав Садальский осудил доктора Мясникова за ошибку по поводу прогноза пика коронавируса





Телеведущий всегда славился резкими комментариями в адрес публичных личностей. На этот раз он высказался по поводу ошибки доктора Мясникова, который ранее утверждал, что пик вспышки COVID-19 начнет спадать уже в середине апреля, чего так и не произошло. Медик извинился за неправильный прогноз, но это не помешало Садальскому осудить его. Как отметил журналист, он знает несколько врачей, которые редко дают интервью и никогда не выступают в передачах, однако всю жизнь занимаются научной работой и делают операции. При этом шоумен сравнил терапевта с Еленой Малышевой, заявив, что тот все чаще появляется в эфире разных каналов и «бубнит про глубоко пожилой возраст».После того, как Мясников своей оплошностью расстроил многих россиян, он сообщил, что ситуация со вспышкой коронавируса изменится к началу лета. По словам доктора, «ошиблись врачи всего мира», но пик и спад заболеваемости занимает 2-3 месяца.