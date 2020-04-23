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В Роскачестве назвали способы правильно настроить Wi-Fi для улучшения качества работы сети

В Роскачестве рассказали, как правильно настроить Wi-Fi, чтобы улучшить качество работы сети. Эксперты рекомендуют в первую очередь ознакомиться с инструкцией роутера.

Специалисты порекомендовали защитить домашнюю сеть путем обновления прошивки роутера. Для установки надежного соединения следует использовать WPA. Данные протоколы безопасности должны быть встроены во все современные аппараты. Для корректной работы сети следует применять надежный пароль, сменив заводские настройки. Это поможет сократить вероятность подключения к сети злоумышленниками. Чтобы увеличить качество соединения, нужно действовать согласно инструкции и отключить все неиспользуемые функции роутера.

Улучшить передачу сигнала поможет переход на менее загруженный канал. В многоквартирных домах часто практикуется поставка по пересечению с соседским. Исправить недостаточно хорошую работу роутера поможет смена диапазона частот.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:59

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