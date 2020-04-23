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"Берегите себя и родных, носите маски": Кончита Вурст высказалась о пандемии COVID-19

Кончита Вурст недавно обратилась к фанатам с призывом поберечь себя и родных во время пандемии COVID-19. Победитель конкурса песни "Евровидение-2014" высказался о необходимости ношения масок.

С недавних пор австрийский исполнитель Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, отказался от привычного образа "бородатой женщины". Артист вернулся к обычной мужской внешности и использует парик с макияжем лишь изредка, а в последней публикации в соцсети Instagram вообще появился в хирургической маске. На фотографиях исполнитель предстал с голым торсом и дизайнерским средством защиты, подписав пост словами: "Берегите себя и родных, носите маски".

Стоит отметить, что Нойвирт сделал подобное заявление с позиции личного опыта, ведь в 2018 году певец сообщил о наличии ВИЧ. На столь отчаянный шаг звезда решилась из-за неудачных любовных отношений: бывший бойфренд победителя "Евровидения-2014" шантажировал того оглаской болезни. Знаменитость призналась, что живет с диагнозом уже много лет, проходит необходимую терапию, а родители всячески поддерживают сына.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:56

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