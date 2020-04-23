"Берегите себя и родных, носите маски": Кончита Вурст высказалась о пандемии COVID-19

С недавних пор австрийский исполнитель Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, отказался от привычного образа "бородатой женщины". Артист вернулся к обычной мужской внешности и использует парик с макияжем лишь изредка, а в последней публикации в соцсети Instagram вообще появился в хирургической маске. На фотографиях исполнитель предстал с голым торсом и дизайнерским средством защиты, подписав пост словами: "Берегите себя и родных, носите маски".Стоит отметить, что Нойвирт сделал подобное заявление с позиции личного опыта, ведь в 2018 году певец сообщил о наличии ВИЧ. На столь отчаянный шаг звезда решилась из-за неудачных любовных отношений: бывший бойфренд победителя "Евровидения-2014" шантажировал того оглаской болезни. Знаменитость призналась, что живет с диагнозом уже много лет, проходит необходимую терапию, а родители всячески поддерживают сына.