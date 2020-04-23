В Skype добавили функцию настраиваемого фона для видеозвонков





Обновление особенно актуально сегодня – во время пандемии коронавируса. Многие люди вынуждены работать из дома, поэтому поддерживают связь с коллегами при помощи специальных приложений. Skype является одним из самых популярных мессенджеров для видеосвязи, поэтому разработчики выпустили новое обновление, которое увеличивает функционал программы. Теперь пользователи могут настроить задний фон, поставив картинку из пляжа, игры или даже любимого фильма. Это позволить скрыть от посторонних творческий бардак в доме и немного разрядить обстановку.Пока доступ к обновлению имеют не все пользователи. Однако разработчики утверждают, что апдейт поступит на все устройства уже к концу этой недели. Для настройки фона необходимо зайти в меню «Дополнительно» и в разделе «Выбрать фоновый эффект» загрузить желаемую картинку. В результате приложение перенесет пользователя на пляж или в тронный зал «Игры престолов», что подымет настроение собеседникам и немного разрядит рабочую обстановку.