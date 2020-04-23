АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного спутника

В США начался конкурс, в рамках которого программистам предлагается произвести взлом военного спутника, расположенного на орбите. Отборочный тур среди специалистов пройдет в мае, а уже в августе они смогут представить свои методики получения доступа к исходному коду ПО космического аппарата.
В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного спутника

Победителей конкурса объявят на конференции DEF CON, которая должна состояться в конце лета. Официальная регистрация команд программистов началась 22 апреля. Ровно через месяц отобранные специалисты смогут принять участие в квалификационном этапе. За 48 часов им предстоит взломать базу данных, схожую с теми, которые используют NASA.
«В финальном этапе конкурса примут участи 12 команд специалистов. Конкурс был запущен специально для того, чтобы найти уязвимости в программном обеспечении американских спутников. К реальному аппарату доступ получат только самые квалифицированные эксперты, которые покажут свои возможности на начальных этапах соревнования», - рассказали организаторы конкурса.

Команды, которые попадут в финал, в качестве презента получат по 15 тысяч долларов. За первое место в конкурсе назначен приз в 50 тысяч долларов. Организаторы соревнования программистов отмечают, что лучшие специалисты также получат возможность продолжить сотрудничество с американским космическим ведомством.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Роскачестве назвали способы правильно настроить Wi-Fi для улучшения качества работы…
"Берегите себя и родных, носите маски": Кончита Вурст высказалась о пандемии…
В Skype добавили функцию настраиваемого фона для…
В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного…
«Не болтай!»: Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с…
Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в пандемию…
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги…
"Это было ужасно": Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса…
Ем один раз в день: Наоми Кэмпбелл рассказала о…
Елена Малышева сравнила карантин из-за коронавируса в Швеции и…
Европейские эксперты удивились темпу распространения COVID-19 в…
Crash Bandicoot: Одна из лучших игр PlayStation вышла на…
В Роспотребнадзоре назвали эффективный от вирусов антисептик для…
Представлен китайский аналог Toyota…
В России заработал автосалон советских авто с минимальным…
Jeep снизил стоимость отдельных моделей в…
Ксения Собчак высказалась о возможных причинах отъезда из…
Viber добавит исчезающие сообщения в обычные…
"Ее танцы меня умиляют": Эммануил Виторган показал свою трехлетнюю…
Samsung выпустила патч для Galaxy S20 Ultra, который исправляет "позеленевший"…
7-летняя дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина удивила звёздного отца знанием…
Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 151 000…
Группа ученых приоткрыла тайну происхождения…
Саудовская Аравия не знает, куда направить 19 танкеров с…
Дизайнеры дали советы по обновлению квартиры на…
Сбой в Google Play привел к исчезновению значков и…
Врач Марина Аплетаева предупредила о повышенном риске подхватить коронавирус при промывании…
Власти Берлина отменили шествие "Бессмертного полка" из-за…
Просмотреть все новости