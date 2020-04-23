В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного спутника

«В финальном этапе конкурса примут участи 12 команд специалистов. Конкурс был запущен специально для того, чтобы найти уязвимости в программном обеспечении американских спутников. К реальному аппарату доступ получат только самые квалифицированные эксперты, которые покажут свои возможности на начальных этапах соревнования», - рассказали организаторы конкурса.





Победителей конкурса объявят на конференции DEF CON, которая должна состояться в конце лета. Официальная регистрация команд программистов началась 22 апреля. Ровно через месяц отобранные специалисты смогут принять участие в квалификационном этапе. За 48 часов им предстоит взломать базу данных, схожую с теми, которые используют NASA.Команды, которые попадут в финал, в качестве презента получат по 15 тысяч долларов. За первое место в конкурсе назначен приз в 50 тысяч долларов. Организаторы соревнования программистов отмечают, что лучшие специалисты также получат возможность продолжить сотрудничество с американским космическим ведомством.