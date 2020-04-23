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"Это было ужасно": Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем

Анна Седокова откровенно рассказала о сексе втроем. По словам певицы, у нее был опыт групповой интимной близости, но процесс оказался для нее ужасным.
"Это было ужасно": Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем

«Проблемой секса втроем является то, что женщина не успевает все сделать. Я в школе была отличницей, из-за чего должна отработать хорошо везде. На самом деле, это было ужасно. Другого ничего сказать о таком занятии я не могу», - рассказала Седокова в шоу «Квартира 69».

Певица отметила, что согласилась на секс втроем из-за большой любви. Имена своих партнеров она раскрывать не стала, но отметила, что интимная близость с двумя мужчинами у нее была во время участия в группе «ВИА Гра».

Сейчас Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. Певица и спортсмен проводят период самоизоляции вместе, периодически публикуя снимки и демонстрируя домашнюю обстановку на карантине. Седокова в одном из постов пожаловалась подписчикам, что коронавирус стал причиной крупных убытков. Речь идет не только об отмене концертов, но и о ее бизнесе.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:34

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