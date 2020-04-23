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«Не болтай!»: Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с плаката

Ирина Безрукова нарисовала себе необычный грим, перевоплотившись в женщину с плаката «Не болтай!» советского времени. Актриса приняла участие во флешмобе Константина Хабенского «Изотворительность».
«Не болтай!»: Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с плаката

Снимок с результатом собственного творчества знаменитость разместила в Instagram, тем самым удивив подписчиков своей страницы. За счет косметики Ирине Безруковой удалось превратить себя в героиню агитационного плаката, художниками которой являются Нина Ватолина и Николай Денисов. По словам артистки, она сама придумала идею с фото и сделала себе мейкап. Как отметила звезда кино, во время самоизоляции ей не приходится скучать. Также она призвала фолловеров найти 10 отличий между оригинальной картиной «Не болтай!» и ее сюжетом. Актриса добавила, что очень любит характерные роли, так как сама может «нарисовать героиню на своем лице».

В комментариях большинство поклонников остались в восторге от работы кумира. Юзеры прокомментировали мастерство и трагизм персонажа Безруковой, а некоторые написали, что не решились бы на подобное перевоплощение. Тем не менее недоброжелатели заявили, что так артистка будет выглядеть в старости.

Акция, в которой знаменитость приняла участие, проходит в пользу благотворительной организации Хабенского. До конца текущего месяца организаторы выберут наиболее популярный снимок из конкурса, а выделенные для победителя деньги перечислят детям с онкологией и другими болезнями мозга.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:46

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