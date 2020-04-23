Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в пандемию коронавируса





Евгений Комаровский считает, что зависимые от запрещенных препаратов или спиртного люди всегда находятся на самоизоляции, поскольку их круг общения крайне ограничен. Таким образом они значительно снизили вероятность подхватить инфекцию.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших во всем мире превысило 2,6 млн человек. Среди умерших числятся более 183 тыс. пациентов.