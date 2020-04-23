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Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в пандемию коронавируса

Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов на фоне распространения COVID-19. Эксперт считает, что узость круга знакомых существенно снижает вероятность подцепить коронавирус.

Евгений Комаровский считает, что зависимые от запрещенных препаратов или спиртного люди всегда находятся на самоизоляции, поскольку их круг общения крайне ограничен. Таким образом они значительно снизили вероятность подхватить инфекцию.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших во всем мире превысило 2,6 млн человек. Среди умерших числятся более 183 тыс. пациентов.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:41

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